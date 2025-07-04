Участники СВО представят Подмосковье на чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля в Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» для участников специальной военной операции. В нем примут участие более 400 человек со всей страны, в том числе четверо представителей Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Подмосковные конкурсанты будут соревноваться в двух из 15 востребованных компетенциях, включая «Электромонтаж» и «Ремонт и обслуживание автомобилей».

«Сегодня особенно важно помочь нашим героям реализоваться в выбранных специальностях и найти рабочие места, достойные таких высококлассных специалистов. Участники национального чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что чемпионат — это важный этап комплексной реабилитации и социальной адаптации для участников СВО. Он дает возможность не только приобрести востребованные навыки, но и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назвала «Абилимпикс» символом стойкости и мужества защитников, который раскрывает их как настоящих мастеров своего дела.

Команду Подмосковья на чемпионате представят:

Олег Шатохин — компетенция «Электромонтаж» (Можайский техникум);

Алексей Моргунов — компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» (Павлово-Посадский техникум);

Юрий Соломенцев — компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» (Павлово-Посадский техникум).

Кроме того, Александр Князев (компетенция «Электромонтаж», Можайский техникум) и его наставник Игорь Батраков примут участие в чемпионате за счет средств центра развития движения «Абилимпикс».

Как уточнили в ведомстве, мероприятие включает не только профессиональные соревнования, но и деловую программу, профориентационные встречи и экскурсии. По итогам будут определены 75 финалистов, которые продолжат участие в следующем этапе в октябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.