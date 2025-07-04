В Реутове объявлен конкурс на реконструкцию участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей в городском округе Реутов. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказанию услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности от ТК у МКД ул. Ленина, д. № 15 до ЦТП № 7 котельной № 1 (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки реконструировать сети общей протяженностью 700 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.