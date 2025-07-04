Тематический винегрет: политолог высказался о предстоящей повестке БРИКС

«В повестке предстоящего в Рио-де-Жанейро мероприятия есть все, но не понятно, что же будет поставлено во главу угла? Вероятно, такой „тематический винегрет“ и отсутствие четких приоритетов пока получается из-за того, что мировое большинство не сделало выбора в пользу одной из двух новых моделей глобализации», — сказал Сипров.

Он пояснил, что Россия предлагает совместно двигаться к многополярности на основе баланса политических и экономических интересов суверенных стран, причем с сохранением их цивилизационной уникальности. Но создать такой «оркестр наций» очень тяжело.

«Китай предлагает более простую модель, в фокусе которой — развитие свободной торговли; вопросы политики, ценностей, традиций отодвигаются на второй план. В пользу того, что верх берет российская линия говорит дальнейшее расширение круга стран-партнеров альянса: на бразильском саммите новым, десятым партнером БРИКС станет Вьетнам. Таким статусом уже обладают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан», — рассказал политолог.

Сипров отметил, что другим важным и конкретным решением альянса станет создание гарантийного фонда для увеличения инвестиций в экономику стран альянса при Новом банке развития БРИКС.

«Ожидается, что уже со следующего года на каждый доллар с гарантиями фонда страны смогут привлекать по пять-десять долларов в виде инвестиций. Этот новый финансовый институт станет альтернативой подобной структуре, созданной при Всемирном банке. Но появление такого института, скорее, работает в плюс китайской модели глобализации. Кстати, штаб-квартира самого НБР находится в Шанхае», — уточнил эксперт.