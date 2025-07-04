Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожарной опасности в лесах в выходные

В выходные ожидается сухая и теплая погода, а уже к середине недели температура может превысить +30 градусов. В лесах Московской области установлены II–III классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Все службы комитета лесного хозяйства переведены в режим повышенной готовности.

«Уважаемые жители! В условиях сухой и теплой погоды все лесопожарные формирования работают в усиленном режиме. Мы круглосуточно контролируем ситуацию, но важно и ваше участие. Берегите лес — это наше общее достояние и основа жизни будущих поколений. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не разводите костры в неположенных местах, уносите мусор с собой. Каждый из нас ответственен за сохранение природы!» — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

С 20 марта на территории лесов Московской области ликвидировано 93 пожара, подавляющее большинство из которых произошло по вине человека.

Особое внимание уделено:

Контролю за пребыванием граждан в лесах с помощью БПЛА, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильной связи.

Патрулированию торфяников, участков у СНТ и ДНТ, а также популярных мест отдыха.

Готовности техники на наиболее опасных участках для быстрого реагирования.

При обнаружении огня срочно звоните:

8-800-100-94-00 — лесная охрана

112 — экстренные службы

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всего региона составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.