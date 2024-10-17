Пропавший с ТВ Валдис Пельш зарабатывает миллионы рублей

Отмечается, что в последнее время Пельша редко видят на светских мероприятиях. Также он пропал с телевидения. При этом телеведущий зарабатывает миллионы — доход ему приносит бизнес.

Пельш владеет двумя компаниями: ООО «Документалист» и ООО «РД Студия». Они занимаются созданием документальных фильмов.

ООО «РД Студия» в прошлом году заработала 21,1 млн рублей. Чистая прибыль составила 3,1 млн рублей. При этом по состоянию на 10 августа 2024 года компания задолжала 32 тыс. руб. налогов.

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