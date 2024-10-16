SHAMAN начнет продавать россиянам водку «Я русский»

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Под этим брендом артист хочет выпускать алкогольную продукцию и парфюмерию, сообщает РИА Новости .

Исполнитель хита «Я русский» намерен продавать под одноименным названием водку, бренди, вина, ликеры, ром, сакэ, сидры, соджу, спирт, спиртовые эссенции и другие алкогольные напитки.

Во второй заявке, поданной индивидуальным предпринимателем Дроновым в Роспатент, присутствуют разные косметические средства и парфюмерия. Там также есть блестки для тела и блеск для губ.

Baza добавляет, что кроме косметических средств и спиртных напитков исполнитель зарегистрировал бренд для целого ряда товаров: телескопических прицелов для артиллерии, шампуней для животных, уретральных зондов и других.

Ранее SHAMAN официально развелся с женой и опубликовал свидетельство о расторжении брака. Экс-супруга Елена Мартынова была старше Ярослава Дронова на 14 лет.