Пропала собака: что предпринять при потере домашнего питомца

Поиски пропавшей собаки необходимо начинать немедленно. Решающее значение для ее жизни имеют первые часы. И шансы на успех будут выше, если работа будет вестись параллельно по нескольким направлениям, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главный помощник в деле — массовая огласка. Активно используйте социальные сети: опубликуйте фото и информацию о пропаже в чатах вашего дома и района. Обратитесь за помощью к волонтерам и знакомым», — посоветовал кинолог.

По его словам, важно распределить задачи: если не уверены в своих навыках работы с интернетом, нужно попросить помощи у тех, кто в этом разбирается. Привлечь остальных к непосредственным поискам. Параллельно кто-то может взять на себя развешивание объявлений.

«Для предотвращения подобных ситуаций приобретите для питомца адресник и по возможности чипируйте собаку. У животного от заводчика должно быть клеймо», — добавил Голубев.

Что делать, если нашли домашнюю собаку?

Бывает и наоборот — люди сами находят брошенное или потерянное домашнее животное. В этом случае стоит 15–20 минут понаблюдать за собакой. Если хозяин не появился, нужно продумать будущее питомца.

«Определитесь, сможете ли вы взять его к себе или потребуется передержка. В поисках временного пристанища обратитесь в приюты, фонды, волонтерские объединения и группы помощи собакам определенных пород», — рассказал специалист.

Главное — не пугать собаку. Нужно попробовать аккуратно установить контакт: опуститься до уровня животного, отвести взгляд и дать собаке вас обнюхать. Когда животное успокоится и начнет доверять, проверьте наличие адресника или клейма. По клейму можно определить питомник или клуб. Проверить клеймо можно на сайте РКФ или позвонив в общественную приемную федерации, где помогут связаться с заводчиком.

«Если у собаки есть чип, его наличие определит ветеринар. Если информацию о владельце найти не удалось, аналогично разместите объявление в группах и чатах района. Проверьте по поиску, не ищет ли собаку уже кто-то. Развесьте объявления не только там, где нашли собаку, но и в максимально возможном радиусе», — заявил кинолог.

Он также призвал остерегаться мошенников. Не стоит торопиться отдавать собаку первому встречному. Нужно задать уточняющие вопросы, попросить откликнувшегося предоставить фотографии животного. Посмотрите на реакцию питомца — он должен узнать человека и радоваться его приходу.

