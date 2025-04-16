Прокурор запросил 12 лет для генерала Шамарина, обвиняемого во взяточничестве

Гособвинитель во время прений сторон в суде попросил 12 лет тюрьмы для обвиняемого во взяточничестве экс-начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает ТАСС .

По словам адвоката Владимира Шелупахин, еще обвинение просило у суда штраф в 107 млн рублей для бывшего начальника и лишение воинского звания.

Заседания по данному делу проходят в закрытом от прессы и слушателей режиме. Как уточнил юрист, оглашение приговора генерал-лейтенанту состоится в 12 часов 17 апреля.

Ранее Шамарину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составила 36 млн рублей. По версии следствия, деньги ему предоставили гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина.

Уголовное дело Шамарина суд слушает в особом порядке из-за полного признаниям вины подсудимым. Ранее обвиняемый подал прошение об уходе на СВО.