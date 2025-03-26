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Обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин захотел пойти на СВО

Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере генерал Вадим Шамарин изъявил желание пойти на СВО, пишет ТАСС .

По словам его адвокатов, Шамарин неоднократно подавал прошения об отправке его на СВО, чтобы послужить Родине.

Отмечается, что просьба обвиняемого рассматривается в Минобороны РФ.

Ранее Шамарину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составила 36 млн рублей. По версии следствия, деньги ему предоставили гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина.

Генерал-лейтенанта заключили под стражу 22 мая. Свою вину он не признал.