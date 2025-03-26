Обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин захотел пойти на СВО
Обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере генерал Вадим Шамарин изъявил желание пойти на СВО, пишет ТАСС.
По словам его адвокатов, Шамарин неоднократно подавал прошения об отправке его на СВО, чтобы послужить Родине.
Отмечается, что просьба обвиняемого рассматривается в Минобороны РФ.
Ранее Шамарину предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составила 36 млн рублей. По версии следствия, деньги ему предоставили гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина.
Генерал-лейтенанта заключили под стражу 22 мая. Свою вину он не признал.