Прокурор попросил взыскать с Долиной 112 млн руб в пользу Лурье

Прокурор заявил о нарушениях со стороны судов трех инстанций во время выступления на заседании в Верховном суде РФ по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Он также попросил взыскать с артистки 112 млн рублей в пользу Полины Лурье, которая покупала ее квартиру, но осталась и без жилья, и без потраченных средств, передает корреспондент РИА Новости .

«Суды трех инстанций допустили нарушения норм права», — цитирует Baza прокурора.

По его словам, цена жилья сторонами не оспаривалась, и решения нижестоящих судов являются ошибочными и необоснованными. Лурье, которая оспаривает сделку именно с продавцом, а не с третьими лицами, подтвердила, что инстанции фактически проигнорировали этот факт.

В результате сложилась несправедливая ситуация: обманутая мошенниками Долина осталась с квартирой, а покупательница (Лурье) — и без денег, и без недвижимости, что нарушает баланс сделки сторон.

Вместе с тем прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье.

Лариса Долина не приехала на суд. В ходе заседания ее адвокат также раскритиковал Полину Лурье за то, что женщина проявила «неосмотрительность» во время покупки квартиры звезды. Сама покупательница признавалась, что у нее было особое доверие к сделке «с учетом личности продавца» — ее успокаивало то, что Лариса Долина является народной артисткой и была доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

