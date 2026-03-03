сегодня в 22:59

Прокуратура в Москве начала проверку после гибели краснокнижного бобра

Природоохранная прокуратура начала проверку после гибели бобра, занесенного в Красную книгу Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы организовала проверку по факту гибели в районе Нагатинский затон животного, находящегося под особой охраной,» — говорится в сообщении.

Прокуратура опубликовала фото нападения хаски на бобра.

Обыкновенный бобр включен в список редких животных, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в условиях города, занесен в Красную книгу Москвы.

Отмечается, что прокуратура проконтролирует возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, а также привлечение виновного лица к ответственности.

Всемирный день дикой природы отмечают 3 марта. В Подмосковье в Красную книгу региона внесены данные о 10 123 местообитаниях 679 редких видов, а в 2025 году выявлено еще 395 новых точек обитания в 45 округах.

