В Подмосковье насчитали более 10 тыс местообитаний редких видов

Всемирный день дикой природы отмечают 3 марта. В Подмосковье в Красную книгу региона внесены данные о 10 123 местообитаниях 679 редких видов, а в 2025 году выявлено еще 395 новых точек обитания в 45 округах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день дикой природы учрежден ООН в 2013 году, чтобы привлечь внимание к сохранению редких видов флоры и фауны.

«В Подмосковье ведется большая работа по сохранению уникальных экосистем, популяций редких видов животных и растений. В настоящее время банк данных объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, содержит информацию о 10 123 местообитаниях 679 редких видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр добавил, что в 2025 году на территории 45 городских округов выявлено 395 новых мест обитания охраняемых видов.

Тема Всемирного дня дикой природы в 2026 году — «Лекарственные и ароматические растения: сохранение здоровья, наследия и средств к существованию». Она подчеркивает значение этих растений для здоровья людей, культурных традиций и устойчивого развития местных сообществ, а также обращает внимание на угрозы, связанные с утратой мест обитания, чрезмерным сбором и изменением климата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.