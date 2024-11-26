Прокуратура утвердила обвинение против Татьяны Лазаревой*
Фото - © скриншот
Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*, которую ранее объявили в международный розыск, сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в августе 2023 года в ходе интервью, которое было опубликовано в Сети, Лазарева* публично заявила о допустимости совершения террористических атак по российским населенным пунктам с использованием дронов.
Телеведущая обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма).
Уголовное дело в отношении Лазаревой* направят во 2-й Западный окружной военный суд. Там его рассмотрят по существу.
Телеведущую заочно заключили под стражу. Ранее ее объявили в международный розыск, так как она скрылась от органов следствия.
*Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов