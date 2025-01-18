Прокуратура Тюмени прекратила существование

«Всего в России подлежит ликвидации 20 управлений прокуратуры. Тюменское — одно из них», — заявил анонимный источник, близкий к правоохранительным структурам.

Он подчеркнул, что в ближайшее время региональному прокурору Александру Попову предстоит перераспределить 20 сотрудников тюменского управления ведомства.

Собеседник агентства добавил, что полномочия по надзору за городской администрацией перешли в аппарат прокуратуры Тюменской области. При этом неизвестно, какое управление будет отвечать за контроль местных отделов СК, МВД и других ведомств.

Ранее стало известно, что по всей России в рамках «оптимизации штатных расписаний» ликвидированы 19 городских прокуратур. Для ряда сотрудников надзорного ведомства приказ Краснова стал неожиданностью.