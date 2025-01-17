В России для оптимизации ликвидировали около 20 прокуратур
По всей России в рамках «оптимизации штатных расписаний» ликвидированы 19 городских прокуратур. Соответствующий приказ 17 января подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, утверждает «Царьград».
Сокращение прокуратуры затронуло Тольятти, где уволили 17 сотрудников. Источник издания заявил, что для некоторых работников надзорного ведомства приказ стал «неожиданностью».
Администрация, местная дума и органы самоуправления Тольятти теперь будут контролироваться прокуратурой Центрального района, заявили в СМИ.
«Тем не менее источники отмечают, что районные прокуратуры после этого столкнутся с большой нагрузкой», — добавляется в статье.
Утверждается, что прокуратуры расформировали в городах с численностью населения менее 1 миллиона жителей.
«Взгляд-инфо» также заявил о ликвидации саратовской прокуратуры и опубликовал, предположительно, фото приказа генпрокурора Краснова. В этом документе говорится о ликвидации 20 городских прокуратур: в Барнауле (штатная численность 15 единиц), Астрахани (14 единиц), Брянске (11), Иркутске (15), Калининграде (10), Кемерове (17) и Новокузнецке (16) в Кузбассе, Кирове (11), Курске (18), Оренбурге (14), Владивостоке (24), Тольятти (17), Саратове (25), Ставрополе (14), Томске (17), Туле (18), Тюмени (20), Хабаровске (23), Чебоксарах (12) и Ярославле (16). Из предполагаемого приказа следует, что сотрудников расформированных прокуратур хотят перераспределить.