В России для оптимизации ликвидировали около 20 прокуратур

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«Царьград»: в России за день ликвидировали 19 прокуратур

По всей России в рамках «оптимизации штатных расписаний» ликвидированы 19 городских прокуратур. Соответствующий приказ 17 января подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, утверждает «Царьград» .

Сокращение прокуратуры затронуло Тольятти, где уволили 17 сотрудников. Источник издания заявил, что для некоторых работников надзорного ведомства приказ стал «неожиданностью».

Администрация, местная дума и органы самоуправления Тольятти теперь будут контролироваться прокуратурой Центрального района, заявили в СМИ.

«Тем не менее источники отмечают, что районные прокуратуры после этого столкнутся с большой нагрузкой», — добавляется в статье.

Утверждается, что прокуратуры расформировали в городах с численностью населения менее 1 миллиона жителей.

«Взгляд-инфо» также заявил о ликвидации саратовской прокуратуры и опубликовал, предположительно, фото приказа генпрокурора Краснова. В этом документе говорится о ликвидации 20 городских прокуратур: в Барнауле (штатная численность 15 единиц), Астрахани (14 единиц), Брянске (11), Иркутске (15), Калининграде (10), Кемерове (17) и Новокузнецке (16) в Кузбассе, Кирове (11), Курске (18), Оренбурге (14), Владивостоке (24), Тольятти (17), Саратове (25), Ставрополе (14), Томске (17), Туле (18), Тюмени (20), Хабаровске (23), Чебоксарах (12) и Ярославле (16). Из предполагаемого приказа следует, что сотрудников расформированных прокуратур хотят перераспределить.