сегодня в 14:34

Прокуратура проводит проверку после посадки воздушного шара у домов в Дмитрове

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку информации в СМИ о приземлении воздушного шара в жилых кварталах Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, накануне вечером воздушный шар воздухоплавательного центра «Подари небо» совершал тренировочный полет от населенного пункта Батюшково до Теряева. На борту воздушного шара находились 4 человека.

В связи с ухудшением погодных условий воздушный шар вынужденно приземлился в жилых кварталах. В результате инцидента пострадавших нет.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту произошедшего.