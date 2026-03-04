Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении реки Сетунь

сегодня в 22:28

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проверяет сообщения о загрязнении реки Сетунь в районе ул. Верейская, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку также проводят специалисты ГУП «Мосводосток», ГПБУ «Мосэкомониторинг», отобраны пробы воды, устанавливается возможный источник загрязнения водного объекта.

Отмечается, что дальнейшее распространение загрязнения остановлено, проведена очистка акватории, установлены боновые заграждения.

После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В 2026 году в Подмосковье по федеральной программе «Вода России» планируют провести 178 акций и расчистить 376 километров береговых полос рек и водохранилиищ. В мероприятиях предполагается участие почти 8 тыс. человек.

