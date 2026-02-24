В Подмосковье в 2026 году очистят 376 км берегов

В 2026 году в Подмосковье по федеральной программе «Вода России» планируют провести 178 акций и расчистить 376 километров береговых полос рек и водохранилиищ. В мероприятиях предполагается участие почти 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии Московской области утвердило план мероприятий на 2026 год в рамках программы «Вода России». Запланировано 178 акций по уборке береговых полос, к которым намерены привлечь 7 860 участников.

«Дело в том, что расчистка береговых полос в нашем регионе проходит не только в рамках «Воды России». В 2025 году в Подмосковье упреждающие работы по уборке мусора и поваленных деревьев были проведены 3 651 раз, убрано 527 водных объектов. Поэтому итоговые показатели ожидаются намного выше», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр отметил, что фактический объем работ по итогам года традиционно превышает показатели федеральной программы.

В 2026 году расчистка затронет малые реки, озера и пруды, а также крупные водные объекты — Москву-реку, Оку, Клязьму, Можайское, Рузское, Истринское и Озернинское водохранилища. Общая протяженность очищенных берегов составит 376 километров, что на 160 километров больше, чем годом ранее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.