Прокуратура проверит Wildberries из-за досмотров сотрудников в полуголом виде

В российском маркетплейсе Wildberries заявили, что компания окажет необходимое содействие прокуратуре в проведении проверок после досмотра сотрудников с раздеванием до нижнего белья, сообщает РБК .

В интервью газете «Ведомости» отметил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Московской области Андрей Малютин, маркетплейс подвергнется проверке в связи с поступившими жалобами сотрудников на досмотры, в ходе которых их заставляли раздеваться до нижнего белья.

Летом 2022 года в Сети начали появляться первые видеозаписи, на которых запечатлено требование к сотрудникам одного из складов Wildberries раздеваться до нижнего белья для предотвращения краж.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что досмотр личных вещей сотрудников на складе осуществлялся незаконно. Руководству было поручено принять меры по устранению нарушений, однако оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено.

Новые жалобы от сотрудников на досмотры с раздеванием стали появляться в отраслевых Telegram-чатах в январе текущего года. Руководство Wildberries выразило намерение провести расследование инцидента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России направила предупреждения маркетплейсам Ozon и Wildberries из-за условий проведения распродаж. Компаниям необходимо исправить ситуацию.