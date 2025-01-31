Прокуратура просит возбудить дело против журналистки Таратуты*

Столичная прокуратура просит начать уголовное преследование в отношении журналистки Юлии Таратуты* по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, Таратута* дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

С сентября по декабрь 2024 г. она снова не представила в уполномоченный орган обязательные сведения, которые нужно представлять в соответствии с законом об иноагентах.

Была проведена прокурорская проверка. Материалы прокуратура направила в следственные органы. Ведомство просит возбудить в отношении Таратуты* уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее стало известно, что иноагентов за нарушение маркировки могут начать штрафовать до 50 тыс. рублей. Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России разработала соответствующий законопроект.

* Признана иностранным агентом в России.