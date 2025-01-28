Иноагентов за нарушение маркировки могут начать штрафовать до 50 тыс рублей

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России разработала новый законопроект о маркировке материалов и рассказала об этом в официальном Telegram-канале .

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, за несоответствие утвержденному формату маркировки материалов иноагентам грозит денежное взыскание.

«Предлагается ввести <…> административную ответственность за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы в виде штрафа до 50 тыс. рублей», — отметил Пискарев.

Глава комиссии внес предложение о введении одинаковых штрафных санкций для всех причастных к деятельности иностранных агентов. Данные меры будут распространяться как на самих иноагентов, так и на их руководителей, учредителей и участников.

Существующая система наказаний, включающая предупреждения и денежные взыскания, не препятствует иноагентам регулярно игнорировать требования надзорных органов. В связи с этим предложено значительно увеличить финансовые санкции. Для физических лиц штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, должностные лица будут обязаны выплатить от 100 до 300 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей.