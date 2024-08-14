Прокуратура потребовала запретить в РФ игру Last Train Home о Гражданской войне
Прокуратура обратилась в Октябрьский суд Петербурга и потребовала запретить компьютерную игру Last Train Home, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Это игра в жанре стратегии в реальном времени. В основе игрового сюжета события 1918 года, когда во время Гражданской войны в России произошло восстание Чехословацкого корпуса в Поволжье и Восточной Сибири.
В надзорном ведомстве посчитали, что игра может противостоять традиционным ценностям современного российского общества, привести к том, что у детей сложится ощущение ложности подаваемой информации из различных источников, а также «чувство, что ему приказывают совершать жестокие игровые действия».
В исковом заявлении отмечается, что игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной армии времен Гражданской войны, искажает данные о деятельности госорганов в тот период и «героизирует представителей Чехословацкого корпуса».
Ранее психолог Наталья Памфилова сообщила, что игровая индустрия имеет потенциал приносить не только развлечения, но пользу людям и в особенности — детям. Эксперт отметила, что отрицать технический прогресс и его влияние нельзя. Памфилова напомнила, что в прошлом люди точно так же высказывали опасения о вреде телевизоров и домашних телефонов.