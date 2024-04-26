Психолог развеяла миф о вреде компьютерных игр для детей

Сейчас ведется много разговоров о вреде компьютерных игр для здоровья и развития. Психолог Наталья Памфилова на этот счет полагает, что игровая индустрия имеет потенциал приносить не только развлечения, но пользу людям и в особенности — детям, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметила, что отрицать технический прогресс и его влияние нельзя. Памфилова напомнила, что в прошлом люди точно так же высказывали опасения о вреде телевизоров и домашних телефонов. По мнению психолога, такая позиция является проявлением консерватизма.

Памфилова подчеркнула, что компьютерные игры могут приносить и пользу, ведь играющие дети могут развивать полезные для будущего навыки. Памфилова подчеркнула, что запрещать игры полностью не стоит, однако контроль и понимание со стороны ребенка все же необходимы. Чадо должно понимать, что видеоиграми нельзя заменять уроки и активное времяпровождение на улице.

Игры на компьютерах могут развить и другие навыки — решение проблем, стратегическое мышление, координацию движений и коммуникацию с другими людьми. Некоторые игры также могут стимулировать творческое мышление и воображение, резюмировала психолог.