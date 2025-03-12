Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о мошенническом хищении денег

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Владивосток. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в мае 2021 года мужчина разместил объявления на интернет-сайтах о продаже автомобилей и автомобильных запчастей.

При этом он, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, убеждал покупателей в необходимости полной предоплаты выбранных товаров посредством перевода на указанные им банковские счета.

Всего таким образом ему удалось завладеть денежными средствами 7 потерпевших на общую сумму 1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела, мужчина добровольно возместил часть причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Ступинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.