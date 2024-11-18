Прокуратура отказалась от исков к Невзорову* по его земле в Петербурге

Приморский суд Петербурга прекратил производство по трем искам к журналисту Александру Невзорову* об изъятию земельных участков общей площадью более 36 соток в пользу государства, сообщает ТАСС .

В мае прокуратура потребовала признать незаконным право собственности журналиста на земельные участки в поселке Лисий Нос, расположенных на севере Северной столицы. При оформлении их в собственность в 90-х Невзоров* нарушил закон.

В ходе судебного заседания прокуратура отозвала иски, так как все имущество публициста еще в июле текущего года перешло в собственность страны после признания семьи Невзоровых** экстремистским объединением.

В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова* к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ.

*признан иноагентом в России.

**экстремистское объединение, запрещенное в РФ.