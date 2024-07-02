Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением

Октябрьский суд Санкт-Петербурга обратил в доход страны имущество журналиста Александра Невзорова* и его жены Лидии Невзоровой**, которое находится в РФ, как используемое супругами в целях экстремизма, сообщает ТАСС .

Данный суд также признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.

«Суд решил административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга <…> удовлетворить», — сказала судья Елена Николаева.

Она добавила, что решено обратить имущество запрещенного объединения, членами которого являются супруги, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность страны.

Среди обращенного в доход России имущества: три земельных участка площадью 1180, 1198 и 1241 кв. м, расположенные в поселке Лисий Нос (Приморский район Санкт-Петербурга), здание и жилой дом в этом же поселке, 25% уставного капитала ООО «Питер-техпроект — новые ресурсы», а машину Hyundai Equus Centennial 2016 года выпуска.

*признан иноагентом в России.

**экстремистское объединение, запрещенное в РФ.