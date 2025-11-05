Прокрастинация и изоляция: какие ошибки учеников повышают стресс перед экзаменом

Экзаменационный стресс — состояние психоэмоционального напряжения, вызванное приближающимся экзаменом или важной аттестацией. Он может проявляться в виде повышенной тревожности, бессонницы, трудностей с концентрацией и физическими симптомами (головные боли или расстройства желудка), сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По словам врача, чаще всего во время подготовки к экзаменам стресс провоцируют: давление родителей (их ожидания могут вызывать чувство вины и страха), страх неудачи (ощущение, что не удастся соответствовать собственным или чужим ожиданиям), объем материала (чрезмерное количество информации, которую нужно усвоить за короткий срок), конкуренция (равнение себя с другими, что может увеличивать страх провала) и отсутствие подготовки (неподготовленность подстегивает тревогу и стресс).

Ошибки и усугубление стресса

«Родители и преподаватели могут усугубить стресс, оказывая чрезмерное давление на успеваемость, сравнивая детей с другими, устанавливая нереалистичные ожидания. Напротив, поддержка, понимание, создание безопасной и позитивной атмосферы, содействие в планировании и организации учебного процесса помогают снизить уровень стресса», — сказала Крашкина.

Она перечислила ошибки, которые чаще всего допускают школьники, абитуриенты и студенты, усугубляя стресс перед экзаменом:

Прокрастинация. Откладывание подготовки до последнего момента только увеличивает стресс.

Отсутствие плана. Неправильное распределение времени приводит к недостаточной подготовке и панике.

Изоляция. Избегание общения и поддержки от друзей и семьи может усугубить стресс.

«Многие исследования подтверждают, что высокий уровень стресса негативно сказывается на учебных результатах. Студенты с низким уровнем тревожности, как правило, показывают лучшие результаты, чем те, кто испытывает высокий стресс. Стресс может влиять на концентрацию и запоминание, что, в свою очередь, отражается на итоговых оценках», — предупредила психотерапевт.

Как уточнила доктор, стресс может зависеть от формата проверки знаний. Устные экзамены часто вызывают большее волнение из-за необходимости публичной презентации. Письменные могут быть менее стрессовыми, но могут привести к стрессу из-за неуверенности в знаниях. Тестирование обычно связано с временем, что еще может вызывать стресс из-за необходимости быстро принимать решения.

Как соблюсти баланс

Специалист рекомендовала для баланса между продуктивностью и психическим благополучием чередовать учебу и отдых, не забывать про физическую активность и качественный сон. Еще важно, чтобы окружение поддерживало человека, так как общение с близкими помогает снизить уровень стресса.

«Питание, богатое витаминами и минералами, и полноценный сон (не менее 7-8 часов) способствуют улучшению общего состояния здоровья, помогают бороться со стрессом и повышают внимание, память и продуктивность», — заключила Крашкина.

День осведомленности о стрессе отмечается в первую субботу ноября. Стресс может быть как положительным, так и отрицательным. Чаще всего речь идет о втором виде, или дистрессе. Он несет за собой апатию, уныние, истощение сил, депрессию, подрывая здоровье человека. Длительный стресс приводит к возникновению или обострению многих заболеваний.

