Производители Подмосковья примут участие в конкурсах выставки «Петерфуд»

Производители пищевой продукции Московской области представят регион на 34-й международной выставке «Петерфуд». В конкурсе «Выбор сетей» примет участие компания ООО «Европродукт» — один из ведущих производителей продуктов для азиатской кухни. Также в выставке участвует ООО «Русквас» из Лыткарино с уникальными патентованными технологиями производства кваса и чайного гриба. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Мероприятие объединит около 250 производителей из России и других стран. Традиционно подмосковные компании демонстрируют высокие результаты: ГК «Черкизово» и «Петелинка» неоднократно становились лауреатами конкурсов выставки в предыдущие годы. Регистрация для участия в номинациях «Продукты для ЗОЖ», «Наша Марка» и «Инновационный продукт» продолжается до 20 ноября 2025 года.

В ведомстве подчеркивают значимость участия в профессиональных выставках для укрепления рыночных позиций производителей. Оценку продукции проведут эксперты ведущих профильных организаций, включая Университет ИТМО и лабораторию «Петербург-Экспертиза». Итоги конкурсов будут подведены 27 ноября на церемонии награждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.