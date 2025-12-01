Производители Подмосковья могут принять участие в Национальном органическом конкурсе

Российская система качества объявила о старте Национального органического конкурса. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, министерства сельского хозяйства России. Его главные задачи — поощрение лучших практик в производстве и продаже экологически чистой продукции, повышение информированности потребителей о правильном питании и развитие экспортного потенциала российских органических товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Производители из Московской области могут подать заявки в номинации «Новый органический продукт», «Народный органический бренд», «Экспортоориентированный производитель» и «Объем производства органической продукции». К участию в этих и других номинациях также приглашаются организации розничной и онлайн-торговли, СМИ, блогеры и молодежь. Прием заявок стартовал 1 декабря 2025 и продлится до 22 марта 2026 года, а церемония награждения победителей состоится в мае.

В ведомстве отметили, что участие в конкурсе позволяет не только получить признание, но и способствует продвижению экологически чистой продукции подмосковных брендов на российском рынке и за его пределами. Подать заявку и подробнее узнать о конкурсе можно на официальном сайте Роскачества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.