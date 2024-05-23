Производителей газобетонных блоков группы «Бонолит» оштрафовали на 220 млн руб

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Суды поддержали штрафы для производителей газобетонных блоков группы «Бонолит» в суммарном размере 220 млн рублей. Организации устанавливали и поддерживали монопольно высокую цену на газобетонные блоки с июля 2021 года по июль 2022 года включительно, сообщает пресс-служба ФАС России.

Речь идет об ООО «ЭКО-Золотопродукт Рязань», ЗО «Аэробел», АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», ООО «ЭЛГАД-ЗСИ», ООО «Бонолит-Калуга» и ОАО «Бонолит-Строительные решения».

В декабре 2022 года ФАС России признала группу компаний нарушившей антимонопольное законодательство и выдала организациям предписание по обеспечению конкуренции.

В частности, группе компаний «Бонолит» необходимо принять внутренний акт, предусматривающий порядок ценообразования и торгово-сбытовую политику. Цена на газобетон не может быть увеличена при отсутствии экономического или технологического обоснования.

Предписание вступило в силу 19 декабря 2023 года.

По материалам антимонопольного дела ФАС России также возбудила дела об административных нарушениях и рассчитала оборотные штрафы на общую сумму 220 771 769 рублей.

Группа лиц «Бонолит» попыталась оспорить акты службы в судах, но Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.