Производитель пельменей с сальмонеллой из Орла оштрафован на 20 тыс рублей

Роспотребнадзор оштрафовал на 20 тыс. рублей производителя пельменей с сальмонеллой, которые продавались во «ВкусВилле». Из-за некачественной продукции отравились трое детей, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Москве. Тогда трое детей попали в больницу с сальмонеллезным энтеритом после того, как поели пельмени «Мини мясное ассорти» от производителя «Чали» из Орловской области. Продукция была куплена во «ВкусВилле».

Малыши после инцидента долго лечились: неделю лежали под капельницами, принимали антибиотики, а потом еще месяц пили дорогое лекарство. По словам матери одного из пострадавших, одна упаковка препарата стоила 900 рублей, хватало ее на 3 дня.

Женщина рассказала, что во время проверки пельменей Роспотребнадзор обнаружил в них бактерию. При этом, по ее словам, «ВкусВилл» продолжал реализовывать продукцию указанной торговой марки.

Мать пострадавшего малыша после случая с отравлением обратилась с жалобами в Роспотребнадзор. Ведомство оштрафовало ООО «Чали» на 20 тыс. рублей. Женщина возмутилась такой сумме, потому что, по ее словам, на лечение ее сына ушло куда больше средств.

Ранее сальмонеллу нашли в хинкалях подмосковного производителя. Речь шла о продукте «Хинкали Ложкаревъ».