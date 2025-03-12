Сальмонеллу нашли в хинкалях подмосковного производителя

В феврале 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю передало тревожные сведения своим коллегам в Москве, Московской и Тульской областях, что в хинкали подмосковного производства нашли опасную бактерию сальмонеллу, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Речь шла о продукте «Хинкали Ложкаревъ». Эти замороженные полуфабрикаты производит компания «Шельф-2000», расположенная в подмосковном Домодедово.

Образец для исследования взяли в торговой точке «Светофор» на Базовом проезде в городе Кирово-Чепецк. Анализ зараженного продукта проводился специалистами Татарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — организации, подчиняющейся Россельхознадзору.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям 10 марта 2025 года вынесло предостережение ООО «Шельф-2000» за несоблюдение обязательных требований. Компания нарушила закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технический регламент ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Для согласования внеплановой проверки документы по выявленным нарушениям качества и безопасности будут направлены в прокуратуру Московской области.