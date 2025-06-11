Производитель объяснил, как в колбасе «Мусульманская» оказалась свинина

ДНК свинины, которую обнаружили в колбасе «Молочная мусульманская» от Сочинского мясокомбината, могла случайно попасть в продукт с оборудования, сообщили в пресс-службе производителя. Там также заявили, что колбасе дали такое название только ради маркетингового хода, сообщает РИА Новости .

Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что в вареной колбасе «Молочная мусульманская» обнаружили ДНК свинины. Мясное изделие продавалось в одном из магазинов в Северной Осетии.

После этого Россельхознадзор объявил режим усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции от АО «Сочинский мясокомбинат», а также ОАО «Царицыно» и ООО Комбинат «Дубки».

Позже предприятие также отреагировало на скандал. Пресс-служба Сочинского комбината уточнила, что название колбасы «Молочная мусульманская» носит «исключительно маркетинговый» характер. ДНК свинины могла попасть в продукт либо с мяса, рядом с которым он хранился, либо вместе с остатками макромолекул с оборудования, добавили в АО.

Как писала «SHOT Проверка», на этикетках колбасы «Молочная мусульманская» не указывалось, что в ней может содержаться ДНК свинины.