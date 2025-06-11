SHOT ПРОВЕРКА: в мусульманской колбасе обнаружена ДНК свиньи

сегодня в 16:53

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, анализ вареных колбасных изделий из мяса птицы, выпущенных двумя крупными российскими производителями, показал наличие в них свиных компонентов.

Присутствие свинины не было указано на этикетке. Предполагается, что незаявленное сырье на маркировке используется для снижения затрат на производство.

Использование незаявленного сырья неизвестного происхождения повышает вероятность пищевого отравления, поскольку такие компоненты могут быть просрочены, получены незаконным путем или произведены с нарушением санитарных норм.