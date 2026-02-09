Программисты из Подольска создают навигацию школьного музея в дополненной реальности

В Подольске учащиеся центра цифрового образования «IT-куб» при гимназии имени Подольских курсантов работают над созданием образовательной навигации для школьного музея на основе дополненной реальности. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

По его словам, новая инициатива позволит с помощью современных технологий привлечь внимание школьников к важным темам и знаниям. Артамонов поздравил команду и их наставников Татьяну Маслову и Никиту Мельника, отметив, что школьники уже формируют технологическое будущее страны.

Ранее команда «IT-куба» победила во Всероссийском конкурсе «VR-метка на карте России 2025», представив интерактивную VR-лабораторию, посвященную работе сканатора для российских 3D-принтеров. Проект занял первое место в номинации «Хозяйство региона» среди учащихся 10–11-х классов и был отмечен на цифровой карте страны.

В состав команды вошли Владислав Гришин, Ростислав Червев и Анна Пахилова. На церемонии награждения ребят поздравила ученый Елена Алексеева из НПО «Луч». Анна планирует стать архитектором, Владислав интересуется физикой и радиотехникой, а Ростислав, уже студент колледжа, помогает младшим школьникам как наставник.

Проект поддержал подольский НИИ НПО «Луч». Разработка включена в реестр платформы Varwin и готова к использованию в образовательных и научных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.