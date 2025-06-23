Программа «Самарское долголетие» запущена в социальной сети «Одноклассники»

В социальной сети «Одноклассники» эксклюзивно запущена программа «Самарское долголетие». Люди старшего возраста могут найти себе занятие по душе, сообщает пресс-служба OK.

В группе, посвященной этой программе, пользователи старшего возраста найдут увлекательные и информативные материалы, касающиеся здоровья и активного образа жизни, а также узнают о предстоящих событиях.

«Самарское долголетие» — это инициатива, стартовавшая в Самарской области в 2025 году по предложению губернатора. Цель программы — улучшение качества жизни и продление периода активности для людей старшего возраста. Ключевыми задачами являются борьба с социальной изоляцией пожилых и создание возможностей для их вовлечения в общественную жизнь. Вся необходимая информация и расписание активностей «Самарского долголетия» будут представлены в группе в «Одноклассниках».

«Программа „Самарское долголетие“ направлена на увеличение периода активной жизни у нашего „серебряного“ поколения. Благодаря организованному досугу пожилые люди остаются физически активными, поддерживают здоровье, раскрывают свои таланты, продолжают учиться и не теряют радость жизни. В комплексных центрах социального обслуживания Самарской области особенно востребованы занятия, которые помогают быть здоровыми, энергичными и социально вовлеченными! А возможность получать актуальную информацию из специальных пабликов позволит им всегда быть в курсе мероприятий и событий региона», — рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Стоит отметить, что «Одноклассники» являются одной из наиболее востребованных платформ среди людей старше 55 лет. Социальная сеть стремится предоставить максимум возможностей для этой аудитории, в том числе путем поддержки региональных программ, направленных на активное долголетие.

В рамках сотрудничества с программой «Московское долголетие» соцсеть «Одноклассники» обучала пользователей ведению блогов и делилась информацией о полезных хобби. Кроме того, соцсеть поддержала День борьбы с эйджизмом, опубликовав серию интервью с возрастными специалистами в сфере IT.