Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы

В столице в честь Дня студента подготовили концерты, фестивали, кинопоказы, экскурсии. Большая часть мероприятий состоится 25 января. Программу проведут в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Программа объединит десятки площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк „Москино“, а еще музеи, парки, библиотеки и катки. Для молодежи проведут патриотические и карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое», — рассказала Сергунина.

Финал ежегодного творческого конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы» состоится 21 января в концертном зале «Москва». 20 лучших студентов из 17 университетов покажут номера. С 21 по 23 января в вузах пройдут встречи студентов с героями нашей страны, среди них и участники СВО.

Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» пройдет 23 января в спортивном комплексе «ВТБ Арена». Здесь молодые люди смогут найти единомышленников, сформулировать бизнес-идеи, узнать об успешных кейсах, привлечь инвестиции.

Эрудицию студентов можно будет проверить на интеллектуальной командной игре, финал которой пройдет в творческой резиденции «Молодежь Москвы. Родина».

В интеллектуальном соревновании «Унизверский квест» можно будет поучаствовать 25 января. Мероприятие пройдут в Московском зоопарке.

Мероприятия в мире кино

В Киностудии Горького 23 января ждут ребят для встречи с режиссером. На мероприятии разберут темы процесса создания фильмов, технологий виртуального продакшена.

В кинокампусе состоится День открытых дверей для подростков и детей. Здесь пройдут творческие занятия на темы «Создание комикса: нарисуй свою новогоднюю сказку!» и «За кадром: практические навыки для начинающих».

24 и 25 января в кинопарке «Москино» пройдет мастер-класс по озвучке и анимации. Здесь можно попробовать себя в роли оператора, а также узнать о других профессиях, которые предлагает киноиндустрия.

Мероприятия на ВДНХ

24 января гостей ждут у павильона № 1 «Центральный». Здесь пройдут уличный перфоманс и спектакль «Вокруг света». 25 января студенты и гости увидят постановку «Алиса в стране чудес».

На экскурсии в музее славянской письменности «Слово» 25 января специалисты расскажут об истории праздника. Также состоится познавательная прогулка «Время первых. Студенты космоса» от центра «Космонавтика и авиация».

Вход на каток 25 января с 10:00 до 15:00 при предъявлении студенческого билета будет стоить с 25-процентной скидкой. Для студенток с именем Татьяна вход и вовсе будет бесплатным весь день. Для ребят выступят музыкальные исполнители и диджей.

Проект «Зима в Москве»

Программу в честь Дня студента организуют в рамках проекта «Зима в Москве». Он направлен на укрепление семейных и общественных ценностей, создает атмосферу взаимной поддержки и единства, объединяет москвичей и гостей столицы.

Расписание крупных событий проекта можно найти на портале «Молодежь Москвы». Информация о мероприятиях опубликована на сайтах ВДНХ, Киностудии Горького, кинопарка «Москино» и других площадок.

