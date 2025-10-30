Профессор Мартынов поделился пережитым в годы войны в подмосковном Звенигороде

Профессор археологии Анатолий Мартынов, известный в Кузбассе и по всей России, рассказал о своем детстве, проведенном в годы войны в Звенигороде, где он столкнулся с голодом и бомбежками, сообщает Сiбдепо .

Мартынов приехал в Кузбасс в 1955 году после окончания московского вуза. В беседе с корреспондентом он вспомнил о своем детстве, которое прошло в подмосковном Звенигороде в годы войны.

Мартынов рассказал, что в восемь лет пережил все ужасы военного времени — голод, бомбежки и чувство безысходности. По его словам, война оставила неизгладимый след в судьбе детей того времени.

«Дети войны, мы немножко другие. Вот эта война просто сидит в нас до сих пор. Мне запомнилось на всю жизнь — немцы уже близко, идет линия фронта. Маму забрали рыть окопы. Каждое утро начиналось с радио и песни „Вставай, страна огромная“», — поделился профессор.

Он вспомнил, что во время бомбежек прятались в погребах, а рядом с детским садом стояла гаубица. От немецких войск их отделяла только река Москва. После битвы за Москву дети увидели советских солдат, которые смогли отстоять город.

Война принесла голод, взрослые и дети искали еду на огородах, иногда находили лишь маленький колосок.

«Есть хотелось постоянно. Причем ничего, хлеба хотелось. Карточки, очереди — все это отражалось на детях», — отметил Мартынов.

Окончание войны он встретил дома, а затем начал новую жизнь в послевоенное время подростком.

