Проект планировки для создания парка на месте монорельса разрабатывают в Москве

В столице разрабатывают проект планировки территории для создания первого в России круглогодичного прогулочного парка. Она появится на месте устаревшей инфраструктуры монорельса, сообщается на сайте мэра Москвы.

Площадь новой зоны отдыха будет около 40 тыс. кв. м. Парк растянется на 4 км и соединит прогулочными маршрутами несколько парковых пространств от Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук до Тимирязевского парка.

Территорию обустроят, а 5 из 6 бывших станций монорельса преобразуют в общественные пространства с кафе и выставочными залами. Также появится 8 дополнительных спусков, чтобы парк был доступен для большого числа людей.

Будущее монорельса, который построили 20 лет назад, решили путем голосования участники проекта «Активный гражданин». Большинство поддержало идею создать первый в России парк на высоте.

Его открытие запланировано на 2027 год. Ожидается, что в новой зоне отдыха проводить время будут 20 тыс. человек в день.

Ранее новый Дворец бракосочетания открыл свои двери в столичном районе Митино. Ожидается, что в нем будет проводиться свыше 8 тыс. свадебных церемоний в год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.