Новый Дворец бракосочетания открыл свои двери в столичном районе Митино

«Сегодня Митинский Дворец бракосочетания открывает двери. Я так понимаю, сегодня первая пара, которая пришла сюда, — замечательная, красивая, в прекрасном дворце. Желаю вам счастья, любящих детей, всего вам самого доброго», — отметил глава столицы, выступая перед первыми молодоженами, зарегистрировавшими свой брак в новом Дворце бракосочетания.

Собянин акцентировал внимание на востребованности данного учреждения среди жителей района, указав на большое количество молодых людей, проживающих в Митино.

По данным, предоставленным администрацией города, ожидается, что в новом Дворце бракосочетания будет проводиться свыше 8000 свадебных церемоний в год. Кроме того, здесь планируется чествовать юбиляров супружеской жизни и организовывать церемонии имянаречения.

Дизайн интерьеров Дворца бракосочетания выдержан в неоклассическом стиле. Для проведения торжественных регистраций брака предусмотрено два зала, расположенных на втором этаже здания.

«Белый зал», выполненный в светлой цветовой гамме, характеризуется центральным размещением подиума для молодоженов, тогда как места для приглашенных расположены вокруг. В «Зеркальном зале», напротив, доминируют темные тона, и он имеет традиционное расположение зоны регистрации брака и гостевых мест.

Всего в Москве работает около 200 площадок для регистрации брака, включая 11 Дворцов бракосочетания, около 40 мест для выездных церемоний и 139 центров государственных услуг.

