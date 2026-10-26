Проект «Юный кулинар» охватит новые города Подмосковья

Проект «Юный кулинар» в 2026–2027 учебном году расширит географию школьных мастер-классов, число участников и меню, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Совместный проект Отраслевого союза развития социального питания «СОЮЗСОЦПИТ» и министерства образования Московской области знакомит детей с кулинарией и культурой правильного питания.

В прошлом учебном году к нему присоединились более 690 учеников начальных классов из Мытищ, Балашихи и Серпухова. С октября 2025 года в школах региона провели около 50 мастер-классов. В новом учебном году занятия планируют организовать и в других городах Подмосковья.

На время занятий школьные столовые превращаются в профессиональные кухни. Под руководством шеф-поваров дети в поварской форме готовят творожные кексы, пиццу «Школьная», конвертики с яблоками, песочное печенье и пасхальные краффины. В меню планируют добавить пряники, кейк-попсы, пирожные и тематическую выпечку к праздникам.

Для украшения используют натуральные красители: сок свеклы дает розовый цвет, моркови — желтый, шпината — зеленый. Участники получают сертификаты и дипломы «Юного кулинара», а также рецепты для приготовления блюд дома. Занятия знакомят детей с принципами сбалансированного питания и выбором качественных продуктов.

«Использование полезных и натуральных ингредиентов является залогом здоровья. Мы хотим, чтобы дети не просто научились готовить, а сформировали осознанный подход к выбору еды», — отметила технолог оператора питания Оксана Соколовская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.