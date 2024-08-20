Продолжается реконструкция средней общеобразовательной школы № 7 в Дзержинском, открытие которой планируется в 2025 году

В настоящее время в округе Дзержинский продолжается реконструкция средней общеобразовательной школы № 7 на улице Угрешской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Более 10 лет этот объект был заморожен. Сейчас там идут активные работы. Уже выполнен демонтаж внутренних перегородок, возведены новые стены на нулевых и первых этажах. Обновим также кровлю, которая протекала. Все стройматериалы завезены, мы ведем ежедневный контроль, чтобы 1 сентября следующего года открыть этот объект», — сказал глава городского округа Дзержинский Андроник Пак.

Образовательный комплекс рассчитан на 1000 мест и дошкольным блоком на 100 мест. Работы будут выполнены к 1 сентября 2025 года.

В январе 2025 года в Дзержинском после проведения капитального ремонта откроют свои двери два корпуса дошкольного отделения МБОУ «Гимназия № 4».

К началу нового учебного года в городе готовятся 6 учебных заведений и 9 детских садов.

В 2024 году проведен ремонт в МБОУ «Лицей № 3 имени Главного маршала авиации А. Е. Голованова», МБОУ «Лицей № 6 „Парус“, а также в МБОУ „Гимназия № 4“ и МБОУ „Гимназия № 5“. В День знаний в Дзержинском сядут за парты около 6 тыс. детей, из которых свыше 650 первоклассников.

В этом году в МБУДО «Детская школа искусств» городского округа Дзержинский, где занимаются 450 ребят, обновили вентиляцию, кровлю и фасад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.