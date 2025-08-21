Продюсер Пригожин заявил, что родня погибшего зятя портит жизнь его дочери

После того как стало известно, что зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, родственники мужчины начали портить жизнь его жене — дочери Пригожина Данае, об этом пишет NEWS.ru .

По словам Пригожина, за годы совместной жизни его дочери Данаи и Ткаченко никаких родственников зятя в окружении молодой семьи не было. Никто ничего о них не знал до момента, пока в Сети не распространилась информация, что мужчина трагически погиб в зоне проведения специальной военной операции.

«Все годы, что Даная была с Женей, никаких его родственников близко не было. А теперь они тут как тут. Или это мошенники, я не понимаю», — недоумевает продюсер.

По словам продюсера, названные родственниками Ткаченко люди уже приходили в Солнцевский суд с финансовыми претензиями к его дочери. Пригожин считает, что такое поведение плохо влияет на психологическое состояние Данаи, которая осталась одна, воспитывает сына от Ткаченко и старается выстроить жизнь в новых реалиях.

Ранее сообщалось, что зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко, пропавший в зоне специальной военной операции, признан погибшим. До этого его больше года считали пропавшим без вести.