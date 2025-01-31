Продажи Nvidia GeForce RTX 5080 стартуют в России

31 января в России открылись продажи современных видеокарт Nvidia GeForce RTX 5080, сообщается на сайте « Клуб DNS ».

На полках ритейлеров появились ускорители GeForce RTX 5080 от брендов Palit и MSI.

Компания Palit представила две модели 5080. Цена самой дешевой — 169 999 руб., самой дорогой — 174 999 руб.

MSI представила пять моделей, включая MSI GeForce RTX 5080 SUPRIM LIQUID SOC с системой жидкостного охлаждения. Самая дешевая модель 5080 стоит 169 999 руб., самая дорогая — 179 999 руб.

В DNS добавили, что в ближайшее время в продажу поступят видеокарты RTX нового поколения и других моделей/брендов. Так, например, свои 5080 представят ASUS и Gigabyte.

Ранее NVIDIA представила 4 мощнейших десктопных видеокарты GeForce RTX. Это RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090.