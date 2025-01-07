NVIDIA представила 4 мощнейших десктопных видеокарты GeForce RTX

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Компания NVIDIA выпустила новые мощные десктопные видеокарты поколения Blackwell — RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090. Об этом сообщается на сайте производителя оборудования .

У NVIDIA GeForce RTX 5070 6144 ядра CUDA, базовая частота 2,16 ГГц, 12 гигабайт видеопамяти. Цена начинается от 549 долларов, продажи стартуют в феврале 2025 года.

GeForce RTX 5070 Ti обладает следующими характеристиками: 8 960 ядер CUDA, базовая тактовая частота 2,3 ГГц, 16 гигабайт видеопамяти формата GDDR7 с шиной 256 бит. Цена начинается от 749 долларов Дата выхода пока неизвестна.

У GeForce RTX 5080 10 752 ядер CUDA, базовая тактовая частота 2,3 ГГц и 16 гигабайт видеопамяти GDDR7 с шиной 256 бит. Продажи начнутся 30 января по стоимости от 999 долларов.

Флагман представленных NVIDIA видеокарт — GeForce RTX 5090. У карты 21 760 ядер CUDA, базовая частота 2,01 ГГц и 32 гигабайта видеопамяти стандарта GDDR7 с шиной 512 бит. Продажи начнутся 30 января 2025 года по цене от 1 999 долларов.

Ранее IT-эксперт Дмитрий Штаненко порекомендовал приобретать более мощное «железо» тем, у кого низкий FPS в играх.