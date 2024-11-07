IT-специалисты рассказали, как увеличить FPS в играх

FPS (frames per second) — это метрика, показывающая, сколько кадров сменяют друг друга за одну секунду. Чем этот показатель выше, тем лучше и плавнее будет изображение. Специалисты в области информационных технологий рассказали, как увеличить FPS в компьютерных играх, чтобы наслаждаться процессом стало еще приятнее, сообщает RuNews24.ru .

«Я сам часто страдаю от низкого FPS в играх, поэтому постоянно приходится искать новые способы его увеличения», — отметил IT-эксперт Дмитрий Штаненко.

По его словам, многие традиционные методы, такие как уменьшение графики в играх, отключение сторонних программ и очистка кэша, к сожалению, дают лишь временный эффект или не оказывают никакого влияния на FPS.

В последний раз Дмитрию пришлось столкнуться с ухудшением FPS из-за приложения, позволяющего обходить блокировку Discord. В результате ему пришлось искать альтернативные способы связи. Следующим шагом в борьбе с низким FPS обычно становится покупка нового, более мощного компьютера с более «производительным железом», отметил Штаненко.

Специалист в сфере информационных технологий Данил Аржаков, в свою очередь, объяснил, что в разговоре о способах повышения производительности в играх он бы исключил тривиальные рекомендации, такие как снижение графических параметров до самых низких значений.

«Если даже на минимальных настройках игра работает неудовлетворительно, то возможно, что ваш компьютер просто не соответствует требованиям данной игры. Однако, если обновление оборудования не входит в планы, а играть во что-то новое очень хочется, то есть несколько методов, которые можно попробовать. Все перечисленные мной способы были протестированы во время выхода Baldur’s Gate 3», — поделился эксперт.

Аржаков отметил, что детальные настройки указанных далее программ можно найти в Сети. Иногда игры слишком сильно нагружают оперативную память, что может вызвать задержки уже через несколько минут игрового процесса. Для решения этой проблемы подойдет ISLC. Process Lasso увеличивает приоритет игры для процессора, что позволяет выделить ему дополнительные ресурсы.

Quick CPU активирует неиспользуемые мощности компьютера, тем самым улучшая его общую производительность. Если предыдущие варианты не дали результата, можно немного снизить графическую нагрузку в игре, используя nVidia Inspector — эта утилита повысит размытость текстур и визуальных эффектов, заключил специалист.