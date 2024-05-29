Продаже внедорожника обвиняемого во взяточничестве Иванова мешает арест на авто

Автосалон выкупил серьезно поврежденный в результате ДТП внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежащий экс-замминистра обороны Тимура Иванова, но не может его продать, так как на транспорт наложен арест, сообщает РИА Новости .

Изначально разбитый внедорожник хотели восстановить, но столкнулись с трудностью приобретения для него запчастей. После этого в автосалоне приняли решение его продать, нашли покупателя, но осуществить сделку не смогли — на автомобиль арестованного за взяточничество Иванова наложен судебный арест.

«Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем… У нас был покупатель, который был готов купить», — сказали в автосалоне.

Перед продажей внедорожник переоформили на другого владельца, обновили номера и выставили ценник в 2,5 млн рублей.

Ранее Тимуру Иванову предъяви обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО до 23 июня включительно. По словам адвоката Мурада Мусаева, экс-замминистра обороны вменяют взятки на общую сумму около 1 миллиарда рублей.