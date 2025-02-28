Продавцы просят правительство РФ отказаться от биометрии на маркетплейсах

Российские продавцы обратились к правительству с просьбой пересмотреть инициативу подключать маркетплейсы к системе биометрии, сообщает Mash .

Коллективное письмо направили представители Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Они заявили, что биометрия будет слишком дорогой и обойдется продавцам в 16–18 млрд рублей в год.

Также в ФОСТ и АУРЭК считают, что она замедлит развитие сферы e-commerce. На сторону продавцов встали Wildberries и Russ.

Ассоциация больших данных считает, что эффективной заменой биометрии может стать двухфакторная аутентификация. Она защищает около трех млрд рублей, который граждане хранят в российских банках.

В Минцифры подчеркнули, что биометрия будет необязательной, продавец сможет подключить ее по своему усмотрению.

Ранее правительство РФ разрешило использовать биометрию для посадки в поезд.