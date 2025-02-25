Проблемы в школе и бессонница: названы основные признаки стресса у детей
Фото - © Unsplash.com
Детский психолог, сказкотерапевт Ирина Прокофьева рассказала, какие признаки указывают на то, что ребенок испытывает стресс, сообщает RuNews24.ru.
Родителям пора бить тревогу, если ребенок стал замкнутым, агрессивным или слишком веселым, начал страдать бессонницей или, наоборот, стал чрезмерно вялым и сонливым, потерял аппетит или переедает, отметила эксперт.
Также стресс может проявляться проблемами в школе, трудностью с усвоением информации, ссорами и избеганием семейных мероприятий.
Поводом для беспокойства еще будут жалобы на плохое самочувствие — это могут быть боли в животе, головные боли и другие странные симптомы. В первую очередь, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что это не связано с каким-то заболеванием, предупредила психолог.
Чтобы помочь ребенку справиться со стрессом, Прокофьева посоветовала сменить обстановку, например, устроить короткую поездку на выходные, привлекать ребенка к творчеству, спорту и активным играм. Кроме того, важно наладить режим дня, так как стабильность — это залог спокойствия.
Если же проблемы усугубляются, лучше обратиться к психологу или психотерапевту.