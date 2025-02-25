Проблемы в школе и бессонница: названы основные признаки стресса у детей

Психолог Прокофьева: агрессия и плохой аппетит указывают на стресс у ребенка

Детский психолог, сказкотерапевт Ирина Прокофьева рассказала, какие признаки указывают на то, что ребенок испытывает стресс, сообщает RuNews24.ru .

Родителям пора бить тревогу, если ребенок стал замкнутым, агрессивным или слишком веселым, начал страдать бессонницей или, наоборот, стал чрезмерно вялым и сонливым, потерял аппетит или переедает, отметила эксперт.

Также стресс может проявляться проблемами в школе, трудностью с усвоением информации, ссорами и избеганием семейных мероприятий.

Поводом для беспокойства еще будут жалобы на плохое самочувствие — это могут быть боли в животе, головные боли и другие странные симптомы. В первую очередь, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что это не связано с каким-то заболеванием, предупредила психолог.

Чтобы помочь ребенку справиться со стрессом, Прокофьева посоветовала сменить обстановку, например, устроить короткую поездку на выходные, привлекать ребенка к творчеству, спорту и активным играм. Кроме того, важно наладить режим дня, так как стабильность — это залог спокойствия.

Если же проблемы усугубляются, лучше обратиться к психологу или психотерапевту.