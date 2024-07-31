«Проблема № 1 после СВО»: Малофеев высказался по вопросу мигрантов

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что не согласен с данными ВЦИОМа о мнении россиян по вопросу мигрантов. По словам бизнесмена, опросы его издания свидетельствуют, что большинство граждан РФ перманентно обеспокоены обилием приезжих в стране, сообщается на сайте «Царьграда».

Малофеев заявил, что по данным ВЦИОМа, 81% россиян не видит проблемы перед большим количеством иностранцев в РФ. Однако «Царьград» неоднократно проводил собственные исследования по этому вопросу, и доля респондентов, которые были обеспокоены ситуацией с гастарбайтерами, никогда не опускалась ниже 60%, утверждает учредитель телеканала.

«То есть больше чем для половины опрошенных это тревога и проблема № 1 после (спецоперации на Украине — ред.)», — сказал Константин Малофеев.

Общественный деятель добавил, что «Царьград» работает над изменениями в политике миграции в РФ. По словам Малофеева, вместе с группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты Петром Толстым они «давно и целенаправленно занимаются ограничением нелегальной и легальной миграции».